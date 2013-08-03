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مدير أمن البحر الأحمر يتفقد معسكري الأهلي وأورلاندو بالجونة

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مدير أمن البحر الأحمر يتفقد معسكري الأهلي وأورلاندو بالجونة مدير أمن البحر الأحمر يتفقد معسكري الأهلي وأورلاندو بالجونة

كتب : صلاح عبدالله منذ 41 دقيقة

تفقد اليوم، اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، معسكري فريقي الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، واطمأن على سير العملية التأمينية، من خلال غرفة العمليات والتشكيلات الأمنية، التي تم وضعها لتأمين بعثتي الفريقين، لخروج المباراة بالشكل اللائق.

وأصدرت مديرية أمن البحر الأحمر بياناً، اليوم، أكدت فيه أنها تثق في عقلانية ووطنية جماهير الأهلي، وحرصها على مستقبل فريقها، وأنها لن تحضر المباراة، خاصة وأن مديرية الأمن تنفذ قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم السماح للجماهير بحضور المباراة.

وقال مدير الأمن: "ستتعامل القوات المكلفة بتأمين ملعب المباراة بالقانون، ووفق الأعراف، في حالة حدوث أي شغب أو اختراق للجماهير لمدرجات الملعب، بما لا يؤثر على الأمن العام وسلامة وتأمين اللاعبين".

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