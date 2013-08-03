قيادي بـ"إخوان ليبيا" يطرح مبادرة سياسية للخروج من الأزمة

كتب : أ ش أ منذ 30 دقيقة

أعلن عبدالرزاق العرادي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية، عن مبادرة سياسية جديدة، مؤكدا أن المبادرة الجديدة لاعلاقة لحزب العدالة والبناء، أوالجماعة بها.

وقال العرادي - في طرحه للمبادرة على وسائل الإعلام الليبية اليوم - إن هذه المحاولة تهدف للبحث عن الاستقرار وحماية المشروع الديمقراطى فى ليبيا، وإنطلاقا من الشعور بالمسؤولية ومواجهة التحديات التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة.

وأضاف أن المبادرة تتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تمتد 4 أشهر، وفيها يتم تشكيل حكومة أزمة محدودة من وزراء تكنوقراط، وتقوم رئاسة المؤتمر بمراقبتها والإشراف على عملها، والمرحلة الثانية تمتد 3 أشهر، ويتم فيها انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتشكيل حكومة موسعة، وذلك بعد انتخاب مجلسي النواب والشيوخ، وتشكيل هيئة مصالحة عليا مستقلة تمنح لها صلاحيات واسعة، وتقدم مشاريع القوانين التي من شأنها أن تحقق المصالحة والإستقرار لليبيا.

أما المرحلة الثالثة فتمتد من 2-3 سنوات، ويتم فيها إصدار التشريعات اللازمة لإجراء تعداد سكاني لليبيا، وإقرار الدستور الدائم لليبيا، وإصدار قوانين الانتخابات العامة طبقا للدستور، وإجراء إنتخابات عامة طبقا للدستور.