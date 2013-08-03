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الخارجية تتابع قضية الصحفى المصرى المحتجز بالإمارات

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الخارجية تتابع قضية الصحفى المصرى المحتجز بالإمارات الخارجية تتابع قضية الصحفى المصرى المحتجز بالإمارات

 

الصحفي أنس فودة

قال السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن نبيل فهمى وزير الخارجية كلف السفير تامر منصور سفير بالإمارات لتقديم كافة التسهيلات الممكنة و إجراء كل الاتصالات لمتابعة قضية الصحفى أنس فودة وذلك وفقا للقوانين المعمول بها فى دولة الامارات الشقيقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير نبيل فهمى قد اثار فى لقائه أمس مع وزير الدولة للشوون الخارجية الاماراتى أنور قرقاش قضية الصحفي المصرى انس فودة .

وأكد عبد العاطى أن وزارة الخارجية تعمل على ضمان حقوق كافة المصريين بالخارج بغض النظر عن الانتماء السياسى و الحزبي مشيرا إلي ان هناك التزاما أخلاقيا و سياسيا ، لتقديم كافة المساعدات القانونية لكافة المواطنين المصريين بالخارج وفى اطار قوانين الدول المتواجدين بها .

وأضاف انه بالنسبة لقضية ال 14 مواطنا المتهمين على ذمة قضية أمنية بدولة الامارات فانه سيتم مثولهم أمام المحكمة الاتحادية بعد العيد ، وان السفارة فى أبو ظبى تقوم بمتابعتها.
> وكان الصحفي المصرى أنس فوده قد تم احتجازه من إمارة عجمان في 3 يوليو الماضى وقالت زوجة الصحفي المصري:” أن جهاز الأمن منعه من السفر في منتصف يونيو الماضى .. وطالبه بمراجعة أمن عجمان وزار أمن عجمان برفقة محامي وأحد أفراد السفارة المصرية في 3 يوليو وأختفى من يومها”.

يذكر أن أنس فودة صحفي مصري مقيم بالإمارات ساهم منذ عام 1997 في إطلاق وإدارة العديد من المواقع الإلكترونية العربية ويشغل حاليا منصب المدير الأول للتحرير المواقع الإلكترونية بمجموعة ام – بى- سى .

أ.ش.أ

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