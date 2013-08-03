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89 ساحة ومسجدا لصلاة العيد بالبحر الأحمر وقافلة دينية لحلايب وشلاتين

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89 ساحة ومسجدا لصلاة العيد بالبحر الأحمر وقافلة دينية لحلايب وشلاتين 89 ساحة ومسجدا لصلاة العيد بالبحر الأحمر وقافلة دينية لحلايب وشلاتين

أنهت مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر الاستعداد لصلاة العيد بتجهيز عدد من الساحات بجانب المساجد بمختلف مدن المحافظة.

وصرح الشيخ رفعت ثابت مدير عام الأوقاف بالبحر الأحمر بأن المديرية استعدت بتجهيز 77 مسجدا موزعا على مختلف المدن و12 ساحة لصلاة عيد الفطر، مضيفا أنه تم إرسال قافلة دينية فى العشر الأواخر من رمضان إلى جنوب البحر الأحمر بحلايب وشلاتين، وهى من ضمن برنامج المديرية بإرسال قوافل دينية على فترات لمدن وقرى الجنوب للتوعية الدينية والإرشاد تضم عددا من الخطباء والأئمة والوعاظ والمشايخ.

وأشار إلى أن صلاة العيد تم الاستعداد لها جيدا، وإلغاء إجازات الخطباء والأئمة، وتجهيز ساحة ومسجد الميناء الكبير بحى جنوب الغردقة، الذى يعد أكبر المساجد، ويسع إلى قرابة 10 آلاف من المصلين.

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مصر 365