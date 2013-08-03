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تجمهر أهالى قرية أمام محطة مياه بقويسنا بسبب انقطاعها المستمر

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تجمهر أهالى قرية أمام محطة مياه بقويسنا بسبب انقطاعها المستمر تجمهر أهالى قرية أمام محطة مياه بقويسنا بسبب انقطاعها المستمر

تجمهر العشرات من أهالى قرية شمنديل، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك احتجاجاً على انقطاع المياه المستمر، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد توفيق، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد حاتم الدهشان، رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بتجمهر العشرات من أهالى قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، احتجاجاً على انقطاع المياه المستمر، والتى تأتى بسبب تلف البئر وعدم تغيير الشبكات بالقرية، وتجاهل المسئولين فى شركة المياه، حسبما أكد أحد الأهالى.

من جانبهم، أكد مسئولو شركة المياه لـ"اليوم السابع" حل المشكلة خلال أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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