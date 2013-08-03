احتراق 5 سيارات داخل جراج بالخصوص

احترقت 5سيارات على اثر نشوب حريق داخل احد الجراجات بمدينة الخصوص . انتقلت على الفور قيادات مديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية ، وتم السيطرة على الحريق واخماده وتبين ان الجراج يقع على مساحة فدان تقريبا وغير مسور .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل احد الجراجات الكائن بحوض الحنة ، وبسؤال ياسر مصطفى محمد 38 سنه مستأجر الجراج قرر انه تبلغ له من المتواجدين بالشارع بنشوب حريق بالسيارة رقم 923 د م ب تويوتا نصف نقل ملك جورج صومائيل عطيه حنا 33 سنه سائق ، محملة بمراتب اسفنجية ، واتت النيران على السيارة وحمولتها، وامتدت الى 4 سيارات كانت متواجدة بجوارها بذات الجراج ، بسؤال مالكى السيارات الخمسة اتهموا مستأجر الجراج بالاهمال الجسيم ، الامر الذى نتج عنه احتراق سياراتهم اثناء تواجدها داخل الجراج ، ولم يشتبهوا جنائيا فى الحريق ، ورجحوا حدوث الحريق الى تواجد مخلفات قمامة وبلاستيك مشتعل بالقرب من جراج السيارات الغير مسور ، وامتداد بعض النيران الى السيارة المحملة بالاسفنج ما ادى الى امتدادها الى السيارات الاخرى .

اخطرت الادلة الجنائية لاتخاذ شئونها ،وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 3249 ادارى قسم الخصوص لسنة 2013م ،وجارى العرض على النيابة رفقة مستاجر الجراج المشكو فى حقه .