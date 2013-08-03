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بدء التقدم للمدن الجامعية بجامعة أسوان

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بدء التقدم للمدن الجامعية بجامعة أسوان بدء التقدم للمدن الجامعية بجامعة أسوان

  أعلن الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان أنه تم فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعي 2013/2014 م اعتبارا من اليوم 3/8/2013 وحتى 25/8/2013م للطلاب القدامى ومن 3/8/2013الى 20/9/2013 للطلاب الجدد على أن يكون التقدم من خلال بوابة الالكترونية خدمة تنسيق القبول بالمدن الجامعية .

وأشار الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه على الطلاب المقبولين بالمدينة الجامعية إحضار الأوراق المطلوبة و هي ( صورة البطاقة الشخصية + عدد 2 صورة شخصية وتقديمها الى إدارة شئون الإقامة بالمدينة الجامعية بمقر الجامعة بصحارى.

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