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انتهاء توصيل الغاز الطبيعى لأغلب مناطق أسيوط

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انتهاء توصيل الغاز الطبيعى لأغلب مناطق أسيوط انتهاء توصيل الغاز الطبيعى لأغلب مناطق أسيوط

قام المهندس جمال ادم سكرتير عام محافظة أسيوط بجولة تفقدية ،لمتابعة اعمال الرصف بمنطقة شركة فريال بحى شرق اسيوط .

واكد السكرتير العام خلال جولته على انتهاء اعمال توصيل الغاز الطبيعى لاغلب مناطق مدينة اسيوط ،والتى ستشهد فى القريب العاجل الانتهاء من توصيل كامل اعمال البنيه الاساسيه لها .

واشار المهندس احمد حسن ، مدير وحدة الرصف بمحافظة اسيوط ،الى انه تم رصف شوارع منطقة ميدان العطيفى وتفرعاته ،بعد ازالة جميع المخالفات والبروزات من على الارصفة ،وجارى الانتهاء من رصف ميدان الحسن والحسين والشوارع المتفرعة منه ،والتى تم الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعى بها ،على ان يبدا العمل فى منطقة شارع الحكمدار وتفرعاته خلال اسبوع .

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