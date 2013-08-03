وزير العدل: مكافحة الفساد تستلزم تعاونا وتنسيقا بين كافة مؤسسات الدولة

أكد وزير العدل المستشارعادل عبد الحميد أن مكافحة الفساد لا تقف عند حد إصدار القوانين والتشريعات فقط بل تستلزم تعاونا وتنسيقا كاملا بين كافة مؤسسات الدولة ، إلى جانب التعاون على المستوى الدولى ، وذلك للتمكن من محاصرة الفساد.

وأشار المستشارعبد الحميد إلى أن الفترة الراهنة التي تمر بها مصر يغلب عليها طابع بناء سياسي والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة التي تتسم بالقانون والنظام ، والتي تتحقق من خلالها الشروط الأولية للدولة الحديثة من خلال تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والشفافية الاقتصادية والتى لا تتحقق إلا من خلال مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذى أقامة المستشار خالد القاضى رئيس المركز العربي لتنمية الوعى بالقانون ، والذى قام خلاله بتكريم عدد من الرموز المصرية والعربية من بينهم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار يحيى عبد المجيد وزير شئون مجلس الشعب والشورى الأسبق واللواء الدكتور أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة واللواء أحمد أنيس وزير الإعلام الأسبق والدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتورة نوال الدجوى رئيس جامعة مصر الدولية والسفير محمد سعد العلمى سفير المملكة المغربية بالقاهرة والسفير كمال حسن على سفير السودان بالقاهرة إلى جانب عدد من كبار الشخصيات القضائية والقانون والإعلامية والصحفية والتربوية وغيرهم.

وقال المستشارعادل عبد الحميد إنه سيسعى خلال الفترة القادمة للعمل على تحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية بعيدا عن أى سلطات أخرى سواء تنفيذية أو تشريعية ، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتم عبر تفعيل قانون السلطة القضائية .. مؤكدا أن القضاء صف واحد وأنه سيسعى إلى القضاء على ما يسمى بتيارات سياسية داخله.

أ.ش.أ