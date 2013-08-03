دليلك إلى هدايا العيد المناسبة للمنزل

يحلّ موسم العيد ببهجته وسروره، وفي هذه المناسبة يحلو تبادل الهدايا.

مهندسة الديكور «خلود الحمدي» تقدّم لك مجموعة من النصائح والمقترحات الخاصّة بالهدايا، التي من الممكن تقديمها لمناسبة العيد:

1 ـ الورود والشموع:تعدّ الورود الأقرب إلى قلب المرأة، وترمز إلى الألفة والمحبّة، فيما الشموع ذات الروائح العطرة والألوان الدافئة تُوحي بالهدوء والاستجمام. ولكن، عليك عند اختيارها مراعاة الألوان التي تتناسب مع ديكورات منزل الشّخص المُهداة إليه.

2 ـ مجموعة من الأطباق: لكلّ ربّة بيت مجموعة من الأطباق المفضّلة، تعدّ الأقرب إلى قلبها.ولكن، لا يمنع ذلك من إهدائها أطباقاً إضافيّة، سواء أكانت مشغولة من الفضّة أم من الخزف.

3 ـ التحف القيّمة: تُضفي فخامة ولمسة فنيّة على المكان، حيث تستطيعين أن تختاري الشكل والحجم المناسب لبيت المضيفة.

4 ـ أغطية لطاولة الطعام: عليك أن تكوني دقيقة جداً عند اختيار هذه الهدية، إذ لا بدّ من أن تتناسب مع حجم وشكل طاولة الطعام، ومع طابع الكراسي الموجودة حول الطاولة، إضافة إلى الطراز الذي تتّسم به حجرة الطعام.

5 ـ صندوق المجوهرات: يُعتبر من أفخر الهدايا، ويتمثّل دوره في حفظ مجوهرات المضيفة. ولعل أفضل أنواعه تلك المصنوعة من خشب الأرز أو الزان المعالج، ويكون من الداخل مبطّناً بالمخمل أو الحرير.

6 ـ اللوحات الفنيّة أو الجداريّة: هنا، عليك التفكير بإعطاء هذا النوع من الهدايا بما يُناسب الطراز العام لمنزل المضيفة ـ إذا كان عصريّاً وحديثاً ـ لتكون اللوحات ذات الطراز التجريديّ أو المرسوم عليها أشكال هندسيّة أو أشكال مبهمة ذات إطارات خشبية ناعمة تتماشى مع ألوان الديكورات.وإذا كان الطراز العام كلاسيكيّاً، اتّجهي إلى اللوحات ذات الرسومات التي تُحاكي الطبيعة، والتي تكون ذات تأثير أثريّ، ويكون لها إطارات خشبيّة محفورة أو مطعّمة بما يناسب الديكور العام.

7 ـ أطقم لأسرّة النوم: عند القيام بإهداء مثل هذا النوع من الهدايا يجب مراعاة طراز الغرفة أو ديكورها.

8 ـ "أباجورات" الإضاءة: تتعدّد أشكالها وأحجامها، فمنها ذات الشكل المنحني أو الهندسيّ أو الكرويّ؛ لذا عليك اختيار ما يتناسب مع الطراز العام لمنزل الشّخص المهداة إليه.