الحلقة (22) من "جار القمر": مناف يتقدم لخطبة حلا.. وموافقة والد سعاد على سفرها برفقة أخيها

كتب : شاهيستا شريف منذ 30 دقيقة

في الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، يذهب مناف صديق مروان إلى منزل صديقه لخطبة أخته حلا، وذلك بعد توفيق مروان بينهما حتى يستطيع الخلاص من حلا، التي تتحكم فيه بسبب ملكيتها للشقة، وتعامله معاملة سيئة.

من ناحية أخرى، تدبر سعاد خطة لتتمكن من الإقامة مع مروان بضعة أيام بعد زاجهما سرا، فتنجح الخطة ويوافق عليها الأب، بعدما أخبرته سعاد بأنها سوف تسافر أسبوعا في رحلة عمل، وسوف تضطحب معها أخيها شعيب، ووافق شعيب على الأمر بعد اتفاقه مع أخته التي يريدها أن تكون سعيدة، ويدعي أمام أبيه أن لديه أسبوع إجازة من الجامعة، لذا فإنه سوف يتمكن من السفر.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.