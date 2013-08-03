أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (22) من "جار القمر": مناف يتقدم لخطبة حلا.. وموافقة والد سعاد على سفرها برفقة أخيها

Google+ Print
الحلقة (22) من "جار القمر": مناف يتقدم لخطبة حلا.. وموافقة والد سعاد على سفرها برفقة أخيها الحلقة (22) من "جار القمر": مناف يتقدم لخطبة حلا.. وموافقة والد سعاد على سفرها برفقة أخيها

كتب : شاهيستا شريف منذ 30 دقيقة

في الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، يذهب مناف صديق مروان إلى منزل صديقه لخطبة أخته حلا، وذلك بعد توفيق مروان بينهما حتى يستطيع الخلاص من حلا، التي تتحكم فيه بسبب ملكيتها للشقة، وتعامله معاملة سيئة.

من ناحية أخرى، تدبر سعاد خطة لتتمكن من الإقامة مع مروان بضعة أيام بعد زاجهما سرا، فتنجح الخطة ويوافق عليها الأب، بعدما أخبرته سعاد بأنها سوف تسافر أسبوعا في رحلة عمل، وسوف تضطحب معها أخيها شعيب، ووافق شعيب على الأمر بعد اتفاقه مع أخته التي يريدها أن تكون سعيدة، ويدعي أمام أبيه أن لديه أسبوع إجازة من الجامعة، لذا فإنه سوف يتمكن من السفر.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة