الحلقة (23) من "موجة حارة": القبض على أحد رجال الحزب الحاكم في شبكة دعارة.. وتعذيب "نبيل" في أمن الدولة

كتب : شريف حسين منذ 29 دقيقة

في الحلقة الثالثة والعشرين من مسسلسل "موجة حارة"، تذهب نوسة "هنا شيحة" برفقة زوجها حمادة غزلان "سيد رجب" إلى الطبيب لإجهاضها بعد حملها دون رغبة حمادة في ذلك، فيما تذهب سنية "جيهان فاضل" إلى أحد الأطباء كي يطمئنها على حالتها هي وزوجها وإمكانية إنجابها من عدمها، فيغضب زوجها الشيخ سعد العجاتي من الأمر ويهددا بالطلاق لأنها عصت أمره، بحسب وصفه، لذلك يوبخ سيد العجاتي "إياد نصار" عمه الشيخ سعد على آراءه غير السوية، وعير المتوافقة مع الأزهر الذي أجاز علماءه إجراء زوجته عملية جراحية تستطيع بعدها الإنجاب.

ويحقق ضابط الآداب سيد العجاتي مع إحدى شبكات الدعارة التي أسقطها، ويكتشف ضلوع شخصية كبيرة في الحزب الحاكم في القضية، وهو الشخص الذي يستنجد بجميلة، صاحبة مركز التجميل التي على علاقة بأمن الدولة، وشخصيات كبيرة في الدولة، فتقول له إنها سوف ترسل محاميا له.

وبعد عدة أيام من الاختفاء، يتم التحقيق من نبيل العجاتي، شقيق سيد، في أمن الدولة، بعد تعذيبه بشدة، ويتبادل هو والضابط، اتهامات حول حب الآخر لمصر، وحول التغيير الذي يريد أن يحدثه نبيل بمشاركة نشطاء سياسيين، وذلك عن طريق انضمامه للجمعية الوطنية للتغيير، وبالتعاون مع بعض الحركات الثورية مثل "كفاية" و"6 أبريل".

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.