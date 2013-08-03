الحلقة (24) من "موجة حارة": "العجاتي" يكشف لإجلال زواج "شيرين" من "السواحلي" عرفيا

كتب : شريف حسين منذ 5 دقائق

في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "موجة حارة"، يراقب ضابط الآداب سيد العجاتي "إياد نصار" عقار يشتبه أن به شبكة دعارة كبيرة، ثم يفاجأ بنزول شيرين نجلة حمادة غزلان "سيد رجب" منه، وهو عدوه اللدود، والقواد الذي لم يسقط رغم أن ملفه في الآداب من 7 قضايا، ويتم القبض على أعضاء الشبكة، وبالتحقيق مع مالكتها اعترفت بأنها مجرد مديرة وأن من يأتي بالبنات هي "المدام"، حيث تم التحقيق معها، ثم قرر سيد أن يعقد معها صفقة، بأن تدله على علاقة نجلة غزلان بالشبكة، على أن يساعدها في القضية.

وبعدما يعرف سيد أن شيرين لا علاقة لها بالدعارة وأنها لا تذهب إلا إلى محسن السواحلي "مدحت صالح" فقط، ذهب سيد إلى والدتها إجلال وأخبرها بالأمر، قكادت تقتلها ذبحا لولا تدخل سيد وأخيها سمير "أحمد حداد".

وكي تثبت شيرين برائتها من عدم ممارسة الرذيلة مع السواحلي، جاءت لإجلال بعقد الزواج العرفي، الذي تزوجة السواحلي بموجبه، وبعدها تقرر إجلال الذهب لحمادة غزلان لإخباره بأن ابنته متزوجة عرفيا من صديقه الصدوق، وذلك بعدما ألقت شيرين اللوم على إجلال بأنها من تمسكت بالفقر ورفضت رغد العيش في كنف حمادة غزلان.

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.