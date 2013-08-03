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مفاوضات مع المعتصمين بعدد من المنشآت النفطية الليبية بشأن التوصل لتسوية

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مفاوضات مع المعتصمين بعدد من المنشآت النفطية الليبية بشأن التوصل لتسوية مفاوضات مع المعتصمين بعدد من المنشآت النفطية الليبية بشأن التوصل لتسوية

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

أعلن وليد حسن، المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية الليبية، أن مفاوضات تتم حاليًا مع المعتصمين في عدد من المنشآت النفطية الليبية بشأن إنهاء الاعتصام والتوصل لتسوية بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية، في صريح صحفي اليوم، إن هناك لجانًا معنية بالتفاوض مع المحتجين، وأن هناك بوادر إمكانية عمل تسوية اليوم.

جدير بالذكر أن الاعتصامات النفطية، التي بدأت يوم الأحد الماضي، تسببت في إغلاق مينائي السدرة ورأس لانوف شرق ليبيا، ما أدى إلى انخفاض الصادرات نحو 425 ألف برميل يوميًا مقارنة مع مستويات سابقة زادت عن مليون برميل يوميًا، وأن الاعتصامات تثير المخاوف من وقف الشريان الاقتصادي لليبيا، وخفض إيرادات الدولة.

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