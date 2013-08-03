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زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي يهدد حركة النهضة إن أصاب السلفيين في تونس سوء

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زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي يهدد حركة النهضة إن أصاب السلفيين في تونس سوء زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي يهدد حركة النهضة إن أصاب السلفيين في تونس سوء

هدد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي على لسان قائده أحمد أبو عبد الله الجيجلي الجزائري حركة النهضة التونسية من تبعات استهداف تنظيم أنصار الشريعة في تونس.

كما الجيجلي قد اقترح على حركة النهضة إجراء سلسلة من المفاوضات بحضور كبار علماء المسلمين والشروع في التأسيس لنظام اسلامي في تونس.

وقال أحمد أبو عبدا إن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لن يتخلى عن إخوانه في تنظيم أنصار الشريعة في تونس ، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن حركة النهضة مطالبة بمراجعة مواقفها وسياساتها تجاه التنظيم والتوقف عن التصريحات المعادية له، كما نصح القيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حركة النهضة بقطع العلاقات مع الجزائر وإلغاء الاتفاقيات الأمنية المشبوهة التي عقدتها مع الجزائرية التي يعتبرها التنظيم شريكة لنظام الرئيس السابق بن علي في الظلم.

ويعتبر أحمد أبو عبد ا الجيجلي أحد أهم قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من الجيل الجديد بعد مقتل عبد الحميد أبو زيد في جبال ايفوقاس شمال مالي في بداية العام الحالي ومقتل أبو وليد التهامي في 19 جويلية الماضي على يد القوّات الجزائرية بالقرب من مدينة سور الغزلان بالقرب من ولاية البويرة الجزائرية.

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