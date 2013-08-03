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معلمو الإسكندرية يتهمون مدير إدارة العامرية "الإخواني" بتحريضهم ضد حكومة الببلاوي بعد تأخر الرواتب

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معلمو الإسكندرية يتهمون مدير إدارة العامرية "الإخواني" بتحريضهم ضد حكومة الببلاوي بعد تأخر الرواتب معلمو الإسكندرية يتهمون مدير إدارة العامرية "الإخواني" بتحريضهم ضد حكومة الببلاوي بعد تأخر الرواتب

كتب : مروة مرسي منذ 18 دقيقة

اتهم معلمو إدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية، مدير الإدارة، حسن العيسوي، المنتمي للإخوان المسلمين، والذي تم تعيينه أيام النظام السابق بمحاولته تحريض المعلمون ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وذلك بعد التعنت الشديد الذي يمارسه في صرف الرواتب الشهرية وتأخر صرفها بالرغم من دخول أول الشهر بحجة عدم وجود أموال في الوزارة.

وذكر معلمو العامرية أنهم فوجئوا بنهاية هذا الشهر بعدم صوف رواتبهم من داخل المدارس وعند التوجه إلى مبنى الإدارة التعليمية تم إبلاغهم من قبل موظفي الإدارة أن شيكات الصرف لم يتم إعدادها بالرغم من مرور الوقت الرسمي للصرف، مؤكدين أنها تعليمات مدير الإدارة وبسؤاله أكد أن الرواتب ستتأخر لعدة أيام.

وقال ياسر جابر، أمين نقابة المعلمين المستقلة، إن النقابة حررت محضرا ضد مدير الإدارة الإخواني الذي يحاول إشعال الغضب والسخط في نفوس المعلمون ضد الثورية الحالية بعد تأخر صرف الرواتب بالإدارة، رغم من أن جميع الإدارات صرفت رواتبها الشهرية منذ 28 من الشهر السابق كالمعتاد.

وأضاف جابر أن الأزمة المالية على كافة الإدارات وليست على إدارة واحدة، ما يؤكد تعنت هذا المدير في صرف الرواتب، لافتا إلى أن عدد من المعلمين اتجهوا إلى وكيل الوزارة الذي تم تعينها منذ عدة أيام من أجل إبلاغها بالأمر ولكنها لم تهم بالأمر ولم تحقق فيه مع مدير الإدارة ما أغضب المعلمون.

وأوضح أن ما يحدث ما هو إلا محاولة لانقسام المعلمون ضد الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن مدير الإدارة دائما ما يدافع عن الشرعية ويؤكد أن ما حدث انقلابا عسكريا.

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