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فخامة أزياء Giambattista Valli تجذب نجمات هوليوود

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فخامة أزياء Giambattista Valli تجذب نجمات هوليوود فخامة أزياء Giambattista Valli تجذب نجمات هوليوود

بدأ اسم المصمم الإيطالي Giambattista Valli يلمع في عالم الموضة منذ عدة سنوات حتى أصبح الآن المصمم المفضل لدى العديد من نجمات هوليوود .
عرفت تصاميمه بالفخامة والقصّات المبتكرة التي ميّزت تصاميمه عن غيرها. كما يحب Giambattista Valli أن ينوّع في الألوان والطبعات المختلفة في أزيائه .
يمكن أن نقول أنّ النجمة Jessica Biel هي من أكبر المعجبات به حيث شاهدناها متألقة بتصاميمه عدة مرّات على السجادة الحمراء وليس ذلك فحسب بل اختارته ليضع بصمته المتميّزة على فستان زفافها قبل عدّة شهور.
ومن معجباته كذلك النجمة الآسيويّة Zhang Ziyi التي تعد من أكثر النجمات أناقة على الإطلاق. وقد كانت Zhang Ziyi السبّاقة إلى ارتداء أحد تصاميمه التي عرضت منذ عدة أسابيع في مجموعة الكوتور لخريف 2013. ولا يمكن أن ننسى Anne Hathaway التي وقع اختيارها على فستان أسود ذو تصميم جذّاب وناعم .
شاهدي في الصور أجمل النجمات اللواتي ارتدين أزياء المصمم Giambattista Valli.

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سيدتي