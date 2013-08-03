Jennifer Aniston تتألق بأزياء Burberry

تحظى دار الأزياء الإنجليزية Burberry بشعبيّة كبيرة بين النجمات، ويبدو أنّ النجمة Jennifer Aniston من أكبر المعجبات بأزيائها إذ شوهدت متألقة بها مرّات عديدة.

في حفل افتتاح فيلم We're the Millers في مدينة نيويورك ظهرت Jennifer Aniston بفستان ناعم باللون البنفسجي حمل توقيع الدار المذكورة . كما ارتدت أحد معاطف Burberry الشهيرة خلال تجولها في شوارع نيويورك مؤخراً.

ظهرت الممثلة الشابة Emma Roberts في نفس الحفل مرتدية فستانًا رائعًا بتصميم عصري جذّاب من Michael Kors .