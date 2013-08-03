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ريم الكنهل في تصاميم من وحي الدشداشة

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ريم الكنهل في تصاميم من وحي الدشداشة ريم الكنهل في تصاميم من وحي الدشداشة

مرّة جديدة تُعيد ريم الكنهل صياغة مفهوم تصاميمها بأسلوب جديد، إذ أطلّت هذه المرّة بمجموعة بعنوان "When he becomes a she" مستوحاة من خزانة الرجل العربيّ السعوديّ.
قرّرت ريم من خلال مجموعتها الشتويّة أن تستحضر التراث السعوديّ، لكن بمفهوم آخر؛ ومن الدشداشة الرجاليّة تمّ ابتكار تصاميم أنثويّة رائعة.
"ثقافتنا الخليجيّة غنيّة جدّاً لكنّها غير معروفة، لذا أردت أن أتشاركها مع عالم الموضة في الموسم الجديد"، تقول ريم الكنهل. مجموعة خريف وشتاء 2013 - 2014 تضمّ تنوّعاً مميّزاً في القصّات والأقمشة، وتوزّعت ما بين الصوف والبوبلين والكشمير والفرو. حتّى الألوان أتت مستوحاة من عالم الدشداشة بمختلف مظاهرها.
اللمسة الأنثويّة الراقية لم تغِب عن عالم أزياء الكنهل، إذ على الرّغم من أنّ الإيحاء كان ذكوريّاً، من خلال الموشيه الذي خل ليعطي نكهة مميزة لعالم التصاميم.

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سيدتي