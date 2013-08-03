دراسة توصى الأطفال والبالغين بالإكثار من تناول العنب والزبيب

العنب من الفاكهة اللذيذة للغاية ذات الطعم اللذيذ، والقيمة الغذائى العالية، يقبل الناس على تناوله بمختلف أنواعه وألوانه.

أوصت دراسة أمريكية حديثة الأطفال والأشخاص البالغين بالإكثار من تناول العنب الطازج والمجفف "الزبيب"، بمختلف أنواعهما، نظراً لدورهما فى تعزيز نوعية الطعام الصحى التى يقبل الإنسان على تناولها، ويجعله يقبل على تناول كميات كبيرة من الخضروات والحبوب الكاملة والمسكرات الصحية جدا، وكما يسهل استهلاكهم للسكريات والدهون المشبعة والكولسترول والأطعمة الغنية بهم، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وشملت الأبحاث 21800 شخص بالغ وطفل، وذلك فى الفترة من 2003 حتى 2008.

وكشفت النتائج أن تناول العنب الطازج بمختلف أنواعه والزبيب يساهم فى تحسين نظام الأكل الخاص بالإنسان، ويجعله يعتمد على تناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه، كما أنه يحتوى على فيتامين "أ" و"ج" و"ب6" والألياف الطبيعية والكالسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بالمجلة العلمية "rnal of Food Science"، وذلك على الموقع الخاص بها فى الثانى من شهر أغسطس الجارى.