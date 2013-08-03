مدرب برشلونة الجديد: افضل بقاء فابريجاس لكن الامر يتوقف عليه

(إفي) - أكد المدرب الجديد لبرشلونة الإسباني خيراردو "تاتا" مارتينو انه يفضل بقاء سيسك فابريجاس في الفريق، لكنه أوضح انه يتعين على اللاعب تقرير مستقبله.

وذكر "تاتا" في مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه على سانتوس البرازيلي بثمانية نظيفة في بطولة جوان جامبر "تحدثت قليلا معه، قلت له ما افكر فيه، سيسك هو من يقرر وضعه، انه من افضل اللاعبين في الفريق وارى ضرورة لبقاءه، يجب ان يقرر مستقبله ولا يمكنني ان اتدخل في هذا".

وفيما يتعلق بالمباراة ، أوضح ان لاعبيه "قاموا باداء جيد للغاية، لقد كان اسبوعا استطاعوا فيه العودة سريعا إلى لياقتهم".

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على سانتوس البرازيلي بثمانية نظيفة حصد بها بطولة جوان جامبر، في أول ظهور للأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا معا لعدة دقائق.