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بعثة الأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها من تصاعد العنف فى ليبيا

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بعثة الأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها من تصاعد العنف فى ليبيا بعثة الأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها من تصاعد العنف فى ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا مجددا، اليوم السبت، عن القلق الشديد والمخاوف من تصاعد أعمال العنف فى البلاد مؤخرا.

وطالب بيان للبعثة الدولية فى ليبيا ضرورة إقامة حوار وطنى بين الليبيين، معربة فى نفس الوقت عن قلقها حيال تدهور الوضع الأمنى، وازدياد أعمال العنف بكل أشكالها مستهدفة ناشطين سياسيين ومؤسسات قضائية وبعثات دبلوماسية وعسكرية وأمنية إضافة إلى مؤسسات الدولة وغيرها.

ودعت السلطات الليبية إلى تكثيف جهودها، بهدف فرض النظام فى البلاد، كما دعت الليبيين إلى الوحدة بهدف مواجهة المخاطر المحدقة بأمنهم، واستقرار بلدهم.

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مصر 365