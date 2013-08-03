تسليم جوائز المسابقة الرمضانية فى حفظ القرآن الكريم بجامعة جنوب الوادي بقنا‎

قام الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا بتسليم جوائز الفائزين في مسابقة القران الكريم والتي نظمتها اللجنة الرياضية بالجامعة للعاملين لأبناء العاملين بمناسبة شهر رمضان الكريم .

في مسابقة أبناء العاملين في حفظ 7 أجزاء من القرآن الكريم فاز بالمراكز الثلاثة الأولى علاء سيد حمزة وهاجر هشام عبد اللاه وعمر حسين طه أما جوائز فى حفظ جزأين من القرآن الكريم ففاز بالمراكز الخمس الأولى أيمن سيد حمزة و ياسمين حمزة و رنا عبد العزيز عبد القادر و كريم حسين طه وأحمد محمد ربيع .

أما في مسابقة العاملين والتي تناولت أسئلة في السيرة والفقه والعقيدة والتفسير والحديث والمعلومات العامة الدينية فقد فاز عبد العزيز عبد القادر حسن بالمركز الأول وفاطمة أحمد عبد الغني بالمركز الثاني جابر عبد العزيز صاوي بالمركز الثالث و عمرو فتحي محمد البدري بالمركز الرابع و محمد عبد السميع بدوي بالمركز الخامس .

الجدير بالذكر أنه حضر الحفل الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات و أشرف على تحكيم المسابقة الشيخ يوسف محمد على إمام مسجد جامعة جنوب الوادي . وتكونت لجنة التنظيم من السيد حسن الضوى ومدحت محمود عضوا مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالجامعة.