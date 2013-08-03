أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تسليم جوائز المسابقة الرمضانية فى حفظ القرآن الكريم بجامعة جنوب الوادي بقنا‎

Google+ Print
تسليم جوائز المسابقة الرمضانية فى حفظ القرآن الكريم بجامعة جنوب الوادي بقنا‎ تسليم جوائز المسابقة الرمضانية فى حفظ القرآن الكريم بجامعة جنوب الوادي بقنا‎

download (16)قام الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا بتسليم جوائز الفائزين في مسابقة القران الكريم والتي نظمتها اللجنة الرياضية بالجامعة للعاملين لأبناء العاملين بمناسبة شهر رمضان الكريم .

في مسابقة أبناء العاملين في حفظ 7 أجزاء من القرآن الكريم فاز بالمراكز الثلاثة الأولى علاء سيد حمزة وهاجر هشام عبد اللاه وعمر حسين طه أما جوائز فى حفظ جزأين من القرآن الكريم ففاز بالمراكز الخمس الأولى أيمن سيد حمزة و ياسمين حمزة و رنا عبد العزيز عبد القادر و كريم حسين طه وأحمد محمد ربيع .

أما في مسابقة العاملين والتي تناولت أسئلة في السيرة والفقه والعقيدة والتفسير والحديث والمعلومات العامة الدينية فقد فاز عبد العزيز عبد القادر حسن بالمركز الأول وفاطمة أحمد عبد الغني بالمركز الثاني جابر عبد العزيز صاوي بالمركز الثالث و عمرو فتحي محمد البدري بالمركز الرابع و محمد عبد السميع بدوي بالمركز الخامس .

الجدير بالذكر أنه حضر الحفل الدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات و أشرف على تحكيم المسابقة الشيخ يوسف محمد على إمام مسجد جامعة جنوب الوادي . وتكونت لجنة التنظيم من السيد حسن الضوى ومدحت محمود عضوا مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالجامعة.

download (15)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا