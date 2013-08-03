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أزمة بشركة السويس للصلب بعد محاولات تشغيل المصانع بالقوة

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أزمة بشركة السويس للصلب بعد محاولات تشغيل المصانع بالقوة أزمة بشركة السويس للصلب بعد محاولات تشغيل المصانع بالقوة

شهدت شركة السويس للصلب صباح اليوم السبت، أزمة جديدة بعد حضور رفيق الضو لبنانى الجنسية رئيس الشركة ترافقه قوة من قوات تأمين الجيش الثالث ويطالب العمال المعتصمين منذ 12 يوم بإنهاء اعتصامهم وتشغيل المصانع الداخلية للشركة بالقوة.

من جانبهم قال العمال لـ" اليوم السابع"، إن جميع المعتصمين رفضوا هذا الأمر وحذروا من محاولة تشغيل المصانع بالقوة قبل إنهاء أزمتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية لدى رئيس الشركة.

وأضاف العمال، أن عددا منهم توجه إلى مكتب المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس لتقديم شكوى وبلاغ رسمى بالواقعة.

يذكر أن عمال شركة السويس دخلوا فى اعتصام مفتوح منذ 12 يوما وفشلت جميع المفاوضات ما بين العمال والادارة بسبب رفض الادارة مطالب العمال وهى "عودة العمال المفصولين تعسفياً فوراً وحظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية وكفالة تأمين صحى وتأمينات اجتماعية عادلة للعامل وكفالة علاج أسرى شامل للعامل، وحصول العمال على نصيب عادل من الأرباح السنوية، والتى تحققها الشركة نتيجة مجهود العامل وحصول العامل على كافة حقوقه من الأجر الإضافى، وبدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة بدل المخاطر للعامل".
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