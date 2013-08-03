إحالة سكرتير عام مجلس مدينة سمنود للتحقيق وتكريم آخرين

أمر اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام لمحافظة الغربية والقائم بأعمال المحافظ بإحالة سكرتير عام مجلس مدينة سمنود وخمسة من العاملين بديوان عام المركز للتحقيق لتقصيرهم فى العمل وكذلك إحالة احمد سلامه مفتش تموين للتحقيق معه لعدم تواجده بالمخبز المكلف بمتابعته أثناء فترة عمله.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام لمحافظة الغربية والقائم بأعمال المحافظ لمركز ومدينة سمنود على مدار يوم أمس الجمعة , وتفقد فيها انتظام العمل بالمخابز والنظافة العامة والحدائق وعمليات التشجير ورصف وترميم شوارع المدينة.كما قام بمتابعة سير العمل بديوان عام مركز ومدينة سمنود ومجزر سمنود فى إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

وقرر عبد المعطى صرف مكافأة لمسئول النظافة بالمدينة و4 من العاملين بالجهاز نظرا لجهودهم، وأمر بتكريم مدير الإدارة الهندسية مصطفى سلامه والمهندسة هناء عنتر مسئول قسم الكهرباء بالمدينة وجبر أمين مسئول التجميل والتطوير بالمركز.

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