أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صيف تونس: إلغاء حفل فارس كرم والرباعي تعرّض للشتم

Google+ Print
صيف تونس: إلغاء حفل فارس كرم والرباعي تعرّض للشتم صيف تونس: إلغاء حفل فارس كرم والرباعي تعرّض للشتم

تعيش تونس هذه الأيام أوضاعاً سياسيّة وأمنية استثنائية، بعد اغتيال النائب في المجلس التأسيسيّ محمد البراهمي، وبعد قتل 8 من الجنود التونسيين في "جبل الشعانبي"، الأمر الذي استدعى إعلان الحداد في البلاد.
وقد نتج عن هذا الوضع الاستثنائيّ المشحون جوّ من التوتر والريبة والخوف لدى المواطنين، ما أثّر في سير المهرجانات الصيفيّة والحفلات.
تأجيل حفلات قرطاج
فقد تمّ تأجيل بعض حفلات مهرجان قرطاج الدوليّ، فيما ارتفعت أصوات مطالبة بإلغاء كلّ المهرجانات، بسبب الأوضاع المتوتّرة التي تعيشها تونس. لكنّ البعض من التونسيين يرى أنّ إلغاء المهرجانات هو انتصار للإرهاب، وأنّه لا بدّ للحياة العادية من أن تستمرّ، بالرغم من أنّه بات مؤكّداً أنّه حتى لو تواصلت المهرجانات، فإنّ الأجواء ستكون غير عادية، والإقبال على الحفلات لن يكون كبيراً.
حفلة الافتتاح كادت أن تُلغى
وكان وزير الثقافة مهدي مبروك قد أعلن أنّه يرغب في الاستقالة، وأنّه سيعود إلى التدريس في الجامعة. وكشف الوزير أنّ حفلة افتتاح مهرجان قرطاج يوم 12 يوليو/تموز2013 كادت أن تُلغى، بعد أن رفضت "جوقة الجيش الأحمر الروسيّ" المبرمجة لحفلة الافتتاح، تقديم الحفلة، بسبب ما بلغ مسامع المسؤولين عن عدم توفّر الضمانات الأمنيّة الضروريّة، إلا أنّ السلطات التونسيّة بالتنسيق مع السفير الروسيّ في تونس بذلت جهوداً لإقناع الفرقة الروسيّة بعدم الاعتذار، ما أدى إلى انطلاق الحفلة في ظروف عاديّة، وكانت ناجحة، مثلها مثل حفلة الشاب خالد التي جرت في ظروف طيّبة؛ وكذلك كانت حفلة المطربة الفرنسيّة باتريسيا كاس يوم 28 يوليو/تموز.
ويبقى السؤال حول حفلة الفنّانة ماجدة الرومي يوم 5 أغسطس/آب وكيف ستكون؟ إلى جانب حفلة كاظم الساهر يوم 8 أغسطس؟
استقالة المدير
مع الإشارة إلى أنّ مراد الصقلي، مدير الدورة 49 لمهرجان قرطاج الحاليّة، قدّم استقالته بسبب الفوضى التي عمّت حفلة "الحضرة" للفاضل الجزيريّ، يوم 18 يوليو/تموز الماضي، إلا أنّ وزير الثقافة رفض تلك الاستقالة، فيما احتجّ موطفو وزارة الثقافة على قرار هيئة مهرجان قرطاج بعدم السماح للموظفين بحضور حفلات المهرجان مجّاناً، كما درجت عليه العادة في السّابق.
تهشيم أجهزة المراقبة
وأكّد وزير الثقافة التونسية أنّه تمّ تهشيم كلّ أجهزة المراقبة التي تمّ تركيزها عند مداخل مهرجان قرطاج، لكشف دخول المتسلّلين والراغبين في حضور الحفلات مجاناً، علماً أنّ وزارة الداخلية وأجهزتها المختصّة أعدّت خطة أمنيّة لضمان سير المهرجانات، خصوصاً مهرجان قرطاج، ومن أجل توفير كلّ أسباب أمن المتفرّجين والفنّانين.
تأجيل حفلة فارس كرم
من جهة أخرى، أعلن مدير مهرجان جزيرة "جربة" في الجنوب التونسيّ، تأجيل حفلة فارس كرم، بسبب عدم الإقبال على شراء تذاكر الحفلة، إذ اقتصر البيع على ثلاث عشرة تذكرة فقط، ما يًُرجّح إلغاء الحفلة.
الجوّ العام في تونس لا يشجّع الناس على السهر وحضور حفلات المهرجانات، وحتّى البرامج التلفزيونيّة والمسلسلات التي شهدت إقبالاً على مشاهدتها في الأسبوع الأوّل من شهر رمضان، بينما عادة نسبة المشاهدة لتنخفض، في وقت لاحق، حيث تمّ إلغاء بعض البرامج، ما أصاب بعض القنوات بخسارةٍ، تمّ تقديرها بحوالى 7 ملايين دينار تونسيّ لغاية الآن. وأشارت بعض المصادر إلى أنّ بعض القنوات الخاصّة ستُفلس بسبب إلغاء عقود الإعلانات نتيجة الأوضاع في البلاد.
هجوم على الرباعي
من جهة أخرى، أثار حضور الفنّان صابر الرباعيّ لمناصرة ما يُطلق عليه "هنا اعتصام الرحيل" المنادي بإسقاط وحلّ المجلس التأسيسيّ موجة من ردود الفعل الحادّة على صفحات التواصل الاجتماعيّ، حيث كالت له تلك التعليقات من التهم أقذعها، ومن الشتائم أشدّها، إلى أن وصل الأمر إلى حدّ السبّ والشتم والتعرّض لحياته الشخصيّة بشكل جارحٍ ومؤذٍ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة