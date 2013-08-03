أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Cat Stevens يصلّي الجمعة إلى جانب أردوغان

Google+ Print
Cat Stevens يصلّي الجمعة إلى جانب أردوغان Cat Stevens يصلّي الجمعة إلى جانب أردوغان

أدّى المغني البريطانيّ "يوسف إسلام" (Cat Stevens) صلاة الجمعة في مدينة أنقرة، إلى جانب رئيس الوزراء التركيّ رجب طيب أردوغان، في إطار حملة لجمع التبرعات.
وقد زار يوسف إسلام العاصمة التركية في مسعى لجمع التمويل اللازم لبناء مسجد جديد ضمن جامعة كامبريدج، وقد التقى أردوغان في مقرّ رئاسة الوزراء، وشاركه صلاة الظهر في مصلّى المبنى، حسب ما ذكر الموقع الإلكترونيّ لصحيفة "حرييت".
وكان يوسف إسلام قد حقّق شهرة واسعة، في سبعينات القرن الماضي، وأصدر العديد من الألبومات الغنائيّة، قبل أن يُعلن إسلامه ويتوقّف عن الغناء، ويتّجه إلى دعم الأعمال والدعوة إلى الإسلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي