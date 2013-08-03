Cat Stevens يصلّي الجمعة إلى جانب أردوغان

أدّى المغني البريطانيّ "يوسف إسلام" (Cat Stevens) صلاة الجمعة في مدينة أنقرة، إلى جانب رئيس الوزراء التركيّ رجب طيب أردوغان، في إطار حملة لجمع التبرعات.

وقد زار يوسف إسلام العاصمة التركية في مسعى لجمع التمويل اللازم لبناء مسجد جديد ضمن جامعة كامبريدج، وقد التقى أردوغان في مقرّ رئاسة الوزراء، وشاركه صلاة الظهر في مصلّى المبنى، حسب ما ذكر الموقع الإلكترونيّ لصحيفة "حرييت".

وكان يوسف إسلام قد حقّق شهرة واسعة، في سبعينات القرن الماضي، وأصدر العديد من الألبومات الغنائيّة، قبل أن يُعلن إسلامه ويتوقّف عن الغناء، ويتّجه إلى دعم الأعمال والدعوة إلى الإسلام.