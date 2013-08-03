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تكتسب 7 كيلوغرامات من أجل Salman Khan

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تكتسب 7 كيلوغرامات من أجل Salman Khan تكتسب 7 كيلوغرامات من أجل Salman Khan

تعمل الممثلة البوليووديّة Jacqueline fernandez على زيادة وزنها حالياً على عكس ما يفعله مشاهير بوليوود والعالم.
أمّا السبب فهو أنّ الممثلة fernandez تقوم بدور سينمائيّ مع زميلها Salman khan في فيلم "Kick"، وهو يتطلّب زيادةً في الوزن، اكتسبت منها ـ إلى الآن ـ أكثر من 7 كيلوغرامات، خلال شهرين فقط.
ومن ناحية أخرى تقوم jacqueline بمحاولة تحسين لغتها الهندية لكي تستطيع تأدية دورها في الفيلم بشكل جيّد.

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