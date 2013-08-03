هل يرد راغب بعد وصف أحلام لجمهوره بالعنزات؟

يبدو أن معركة جديدة ستنشب على خط الحرب الدائرة بين الفنانة أحلام وزميلها راغب علامة، انطلقت لدى إطلالة أحلام في برنامج "أنا والعسل" قبل أيام، وكان محورها الهجوم على راغب، وقيام هذا الأخير بالردّ عليها في الحلقة التي استضافته مساء الخميس الماضي.

وعلى الرغم من اعتماد راغب سياسة التقليل من شأن تصريحات زميلته، وردّه عليها بضحكة فيها الكثير من الاستهزاء، لم يسكت جمهور أحلام، وأطلق حرباً ضدّ راغب الذي بدوره حظي بدفاع مستميت من جمهوره.

السوبر ستار والملكة

أحلام بدروها حاربت بلسان محبيها، من خلال قيامها بإعادة نشر تغريدات قاسية على لسان جمهورها، فضلاً عن اكتفائها بكلمات قليلة كتبتها وضمّنتها معان كثيرة، ما يشير إلى تقدّم الأسلحة التي تستخدم على الجبهتين، ولعب الجمهور دوراً في التراشق الأعلامي، طالما أن لكل منهم منبراً يطل منه على "فايس بوك" و"تويتر".

عنزات راغب

وأقسى ما كتبته أحلام وتضمّن إهانة مباشرة لجمهور راغب "حلومييين وين #عنزاته لراغب ههههه سوري بالغلط اقصد فانزاته ههههاي"..، وهذا ما دفع بفانز أحلام لشن أكبر هجوم على راغب، فيما لم يلحظ أن جمهور هذا الأخير استفز لوصفه بالعنزات.

أحلام التي بدت متابعة جيّدة لحلقة راغب، ردّت على كل محاورها، فتعليقاً على كلام راغب بأنّه ضحك هو ونانسي على كيفية دخول أحلام كملكة في الحلقة التي حلّت خلالها ضيفة على Arab idol، ردت أحلام بـ"ريتويت" آخر قالت فيه: " عندما دخلت الملكة وقف الجميع هذا هو وضعي الطبيعي وبلا غرور #رحم الله امرئ عرف قدر نفسه".

نانسي على جبهة راغب

نانسي عجرم حضرت على "تويتر" وعلى خطّ المعركة رغماً عنها، فقالت إنها تابعت الحلقة وقالت لراغب "برافو برافو برافو" وهي الكلمة التي كان يستخدمها خلال برنامج ArabIdol كلما أراد الإشادة بالموهبة الغنائية التي تقف أمامه، وقالت له: "بعد 30 عاما أثبتّ أن النجومية لا تأتي عن عبث". وهو ما شمّ فيه محبو أحلام استكمالاً للحلف الذي عقدته نانسي مع راغب، وبالتالي هجوماً على فنانتهم لم تقصده نانسي التي اكتفت بتهنئة راغب الذي خصّص جزءاً كبيراُ من حلقته للإشادة بها.

نانسي التزمت الصمت أثناء عرض حلقة أحلام، رغم أنّ هذه الأخيرة اتت على سيرتها أكثر من مرة، أما كلامها عن راغب، فاستدعى رداً مباشراً في اليوم التالي منه "صباح الخير يا نانسي الغالية عقلوب الجميع. بشكرك على ذوقك الرفيع وكلامك الراقي. انا بعتز فيكي وبوجودك في عالمنا الفني"، وبدا انّ هذه الرسائل العلنية هدفها استفزاز أحلام فحسب، لأنّه كان بإمكان الطرفين أن يشكرا بعضهما عبر رسائل هاتفية.

صمت على الإهانة

راغب من جهته التزم الصمت حتى اليوم، ولم يعلق أو يرد على وصف أحلام لفانزه بالـ"العنزات" فهل سيرضى بهذه الإهانة، أم أنه سيقوم برفع دعوى تشهير عليها؟ أو سيغض النظر عن هذا الأمر؟

الجيش الحلومي المدافع الشرس عن ملكته أبى أن تمر حلقة راغب على خير، فانهالت الشتائم على راغب وبعبارات التجريح على موقع Instagram، بينما دافع عنه البعض متسائلاً "لماذا قامت أحلام بكل هذا الهجوم على راغب؟

فهل سنشهد فصولاً جديدة من حرب الزميلين، أم أنّ كلاهما استنفد ما لديه للهجوم على الآخر؟