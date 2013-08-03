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مجلس القوى الوطنية يرفض اقتراح البرادعي بالإفراج عن مرسى

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مجلس القوى الوطنية يرفض اقتراح البرادعي بالإفراج عن مرسى مجلس القوى الوطنية يرفض اقتراح البرادعي بالإفراج عن مرسى

 

أعلن المجلس المصري للقوى الوطنية والحكماء برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله رفضه الشديد لاقتراح الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى في إطار صفقة.

وأكد المجلس – فى بيان له اليوم – إن هذا الاقتراح أثار حفيظة جميع التيارات السياسية وأدى إلى إثارة البلبلة فى الشارع السياسى.

وطالب البيان البرادعى بالتزام الحيدة والحذر فيما يتعلق بإرادة الشعب لأنه هو الوحيد الذى فوض ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى في اتخاذ مايلزم تجاه ما يواجه من مخاطر – حسب البيان -.

أ.ش.أ

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