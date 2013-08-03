محافظة الغربية تأمر بإحالة سكرتير مجلس "سمنود" و5 عاملين للتحقيق بسبب التقصير

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 38 دقيقة

قام اللواء السعيد عبد المعطي، السكرتير العام لمحافظة الغربية والقائم بأعمال المحافظ، بجولة مفاجئة لمركز ومدينة سمنود، اليوم، وتفقد كافة مراحل انتظام العمل بالمخابز والنظافة العامة والحدائق وعمليات التشجير ورصف وترميم شوارع المدينة، كما قام بمتابعة سير العمل بديوان عام مركز ومدينة سمنود ومجزر سمنود، في إطار الاستعدادات لقدوم عيد الفطر المبارك، وبناء على توجيهات اللواء عادل لبيب، وزير الدولة للتنمية المحلية.

كما أشاد بجهود مدير الإدارة الهندسية، مصطفى سلامة، والمهندسة هناء عنتر، مسؤول قسم الكهرباء بالمدينة، وجبر أمين، مسؤول التجميل والتطوير بالمركز، وأمر بتكريمهم.

كما قرر مكافأة مسؤول النظافة بالمدينة وأربعة من العاملين بالجهاز نظرا لجهودهم ورفع القمامة على مدار اليوم وعدم تراكمها حفاظا على صحة المواطنين.

كما أمر بإحالة سكرتير عام مجلس مدينة سمنود وخمسة من العاملين بديوان عام المركز للتحقيق، لتقصيرهم في العمل وكذلك إحالة أحمد سلامة، مفتش تموين، للتحقيق، لعدم تواجده بالمخبز المكلف بمتابعته أثناء تفقد سيادته للمخابز.