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أكرم الشرقاوى: لن أقدم «فيفا لاسوستا» مرة أخرى

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أكرم الشرقاوى: لن أقدم «فيفا لاسوستا» مرة أخرى أكرم الشرقاوى: لن أقدم «فيفا لاسوستا» مرة أخرى

كتب : نورهان طلعت منذ 7 دقائق

حالة من الجدل والاستياء أصابت المشاهدين فور عرض أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج «فيفا لاسوستا» المثير للجدل، بسبب احتواء حلقة سما المصرى التى أذيعت فى أول أيام شهر رمضان على ألفاظ منافية للآداب وإيحاءات جنسية تسببت فى سخط الجمهور على البرنامج رغم نجاحه فى الموسم الأول، ما اضطر إدارة القناة إلى إعادة مونتاج كل حلقات البرنامج.

رداً على الاتهامات التى طالت البرنامج يقول مذيع البرنامج أكرم الشرقاوى الشهير بالإيطالى «كارتللو»: «فى البداية كان من المفترض استضافة عدد من أعضاء (الإخوان) والسلفيين، وكانت هذه هى رغبتى الأساسية حتى يكون هناك موسم ثانٍ مختلف للبرنامج، لكن للأسف بدأنا التصوير متأخرا وقامت ثورة 30 يونيو، ما حال دون استضافة أحد منهم، وعندما بدأ شهر رمضان لم نكن سجلنا سوى حلقتين فقط هما حلقة سما المصرى وحلقة أخرى، فاضطرت إدارة القناة إلى إذاعة حلقة «سما»، ولم أكن أفضل ذلك بسبب احتوائها على كثير من الألفاظ التى لم أحبذها، خاصة أنى كنت (باهزر معاها)، لكنها زادت من كلامها وكان لديها استعداد للزيادة فى الكلام بهذه الطريقة، ما اضطر طارق نور صاحب القناة إلى وقف البرنامج ثم إعادة الحلقات مرة أخرى فى منتصف رمضان لكن بطريقة سخيفة للغاية، حيث لجأ إلى إحدى السيدات لتقوم بمونتاج الحلقات فقامت بذلك بطريقة عشوائية وغير احترافية، ما جعلتها سخيفة، وأؤكد أن العمل منذ بدايته لم يكن مبشرا بالنجاح وذلك بسبب الاستعجال وعدم الاستعداد الكافى والتحضيرات السابقة، فقد كنت أدخل إلى تصوير الحلقة وليست معى أى أسئلة وكنت أقوم بكتابة الأسئلة قبل التصوير بعشر دقائق، ما أثر بالسلب بعد ذلك، ولم يكن هذا هو الشكل أو الصورة التى أريدها، وتعلمت من هذه التجربة عدم التسرع فى أى شىء، وقررت عدم تكرار هذا البرنامج مرة أخرى».

ويضيف: «رغم عدم رضائى عن البرنامج فإن ردود الفعل تباينت حول البرنامج، فهناك من أعجبه وهناك من لم يعجبه. أما عن خطواتى المقبلة فقررت الاتجاه إلى السينما خاصة أنه كانت تعرض علىّ أعمال سينمائية من المنتجة إسعاد يونس ومن شركة ميلودى، وكلها أعمال بطولة مطلقة، لكننى كنت أرفضها لاحتياجى إلى عمل مختلف، لكن حالياً لدىّ عمل أقوم بكتابته، وسأبدأ فى عرضه على أكثر من شركة إنتاج لتقوم بتمويله».

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