مسيرة لبنانية فلسطينية فى مخيم "الرشيدية" بمناسبة يوم القدس العالمى

نظمت لجنة دعم المقاومة مسيرة جماهيرية فى مخيم "الرشيدية" الفلسطينى بجنوب لبنان بمناسبة يوم القدس العالمى شارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية واللجان والجمعيات والأندية الرياضية والفرق الكشفية وحشد شعبى من مخيمات صور ورفعت الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل المشاركة.

وتحدث فى المسيرة كل من عضو المكتب السياسى لجبهة التحرير الفلسطينية عباس أمس الجمعة عن منظمة التحرير الفلسطينية وحسن خليل عن حزب الله والقيادى فى الجهاد الإسلامى أبو سامر موسى عن لجنة دعم المقاومة فى فلسطين.

وشددت الكلمات على أن (يوم القدس) بمثابة يوم للوحدة والتمسك بالمقاومة، منددة بالمؤامرات الأمريكية والصهيونية الهادفة إلى تمزيق المنطقة وتفتيتها والسيطرة عليها ونهب خيراتها وحماية أمن الكيان الصهيونى.

وأكد المتحدثون التمسك بخيار الكفاح والمقاومة من أجل تحرير القدس، وكل الأراضى الفلسطينية من دنس الاحتلال رافضين العودة إلى المفاوضات مع دولة الاحتلال الصهيونى.