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سفير مصر يسلم رسالة من الرئيس منصور لرئيس اليونان

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سفير مصر يسلم رسالة من الرئيس منصور لرئيس اليونان سفير مصر يسلم رسالة من الرئيس منصور لرئيس اليونان

 

قام السفير طارق عادل سفير في اليونان بنقل الرسالة التي وجهها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت إلى الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس بشأن مستجدات الأوضاع في مصر وحقيقة التطورات التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الرئيس اليوناني أبدى خلال اللقاء تفهماً واضحاً لحقيقة تطورات الأحداث في مصر بعد ثورة 30 يونيو ، وأعرب للسفير المصري عن أمله في سرعة تجاوز مصر للأزمة السياسية الراهنة ، مؤكداً وقوف اليونان الثابت بجوار مصر وشعبها الذي قرر بإرادته الحرة مستقبل وطنه ومساره الديمقراطي المستقل تحقيقاً لتطلعاته في التنمية والاستقرار.

وكان الرئيس اليونانى بابولياس قد استقبل السفير طارق عادل لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لمصر في اليونان.

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