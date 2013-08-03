ثقافة الأقصر يحتفل غدًا بليلة القدر ويكرم الفائزين بمسابقة القرأن الكريم

يحتفل فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي غدًا الأحد بليلة القدر بالإضافة إلى احتفاله بختام الفعاليات الثقافية والفنية الرمضانية بمختلف المواقع الثقافية التابعة للفرع بمحافظة الأقصر .

وفي هذا السياق سينظم الفرع مساء الأحد احتفالية دينية يتم فيها توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم والتي نظمها الفرع خلال شهر رمضان الكريم هذا العام وشارك فيها نحو 400 طفل من أبناء الأقصر ، وقد بلغت جوائز هذه المسابقة 20 ألف جنيه 10 ألاف جنيه منهم مقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة وال10 ألاف الأخرى مقدمة من رجال الأعمال بمحافظة الأقصر أعضاء مجلس أمناء الثقافة بالأقصر .

وتقام الاحتفالية علي خشبة مسرح قصر ثقافة الاقصر وتبدأ بتلاوة للقران الكريم من الطفل الحائز علي المركز الاول بالمسابقة والذي يحفظ القران كاملا ولم يتعدى عمره عشر سنوات والفقرة الثانية ببعض الابتهالات والانشاد الديني .

ويحضر الاحتفالية اللواء علاء الهراس سكرتير عام محافظة الاقصر وحسين صبره امين عام اقليم جنوب الصعيد الثقافي نيابة عن سعد فاروق رئيس الاقليم ويحضر ايضا عزت شفيق مدير فرع ثقافة الاقصر ويقدم الاحتفالية محمود مصطفي مدير الخدمات الفنية بفرع ثقافة الاقصر