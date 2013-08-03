مركز تمكين الشباب بالمنيا يناقش معايير اختيار المحافظين

عقد مساء أمس الجمعة لقاءً بمركز تمكين الشباب بالمنيا للتوعية بمهام المحافظ وأسس ومعايير اختياره طبقًا لقانون المحليات والاتفاق على معايير تولى المنصب وذلك بحضور شباب القوى المدنية والحركات الثورية بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم تحديد 6 معايير لاختيار محافظ المنيا وهي أن تكون له سابقة خبرة بالعمل الإداري وإنجازات ملحوظة ودراية بعلوم الإدارة وأن يكون مدنيًّا ويفضل ألا يكون منتميًا لحزب إلا إذا كان ذا كفاءة وأن يكون من ابناء المحافظة ويقدم سيرة ذاتية ورؤية لتطوير المحافظة ولا يقل سنه عن 35 سنة ولا يزيد على 60 سنة.

وكان من أهم التوصيات التى طالب الحاضرون بوضعها في الاعتبار عند اختيار محافظ أن يكون المنصب بالانتخاب وأن يتولى المحافظ تعيين رؤساء المدن والقرى لمساعدته في العمل التنفيذي لكي تتم مساءلته.

يأتي اللقاء في إطار إشراك الشباب في اختيار قياداته التنفيذية ووضع معايير وأسس وتوصيات لعملية الاختيار على أن ترفع تلك التوصيات والأسماء المرشحة لمجلس الوزراء للبت فيها وذلك بعد تقديم السيرة الذاتية لكل مرشح.