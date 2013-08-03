أمن البحر الأحمر يجتمع لبحث إجراءات مباراة الأهلي وأورلاندو

عقد اللواء حمدي الجزار مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر أجتماعاً موسعاً ضم قيادات المديرية وقيادات الأمن المركزي لبحث إجراءات وسبل قيام مباراة الأهلي أمام أورلاندو باتريس في الجولة الثانية بدور المجموعات الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر غد بإستاد الجونة وذلك بما يحفظ لأمن محافظة البحر الأحمر سلامة المواطنين والسياحة الأجنبية أمنهم وسلامتهم.

ويشار إلي أن المديرية قد إنتهت من وضع خطة محكمة لتأمين المباراة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة الأمن بالجونة من أهم أولوياتها تأمين فريق الأهلي والفريق الزائر وكافة المشاركين بما يضمن عدم تعكير الصفو والأمن العام وأنه من المعلوم لمشجعي النادي الأهلي أن قرار الكاف بعدم حضور جماهير لابد وأن يحترم وأن مديرية أمن البحر الاحمر تثق تماما في عقلانية وطيب سلوك مشجعي الأهلي واللذين أثبتوا ذلك في المباراة الماضية بين فريقهم وفريق الزمالك من خلال تعاونهم الكامل مع الأمن .

وتؤكد مديرية أمن البحر الأحمر أن التعامل مع أي شغب سوف يأتي في إطار احترام القانون وإجراءاته بما يمنع أي ضرر بالأمن العام ويحفظ لمحافظة البحر الأحمر صورتها الحضارية التي نفخر بها جميعا وللمواطنين والسياحة الأجنبية أمنهم وسلامتهم.