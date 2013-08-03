السيطرة على حريق بعربة قطار الصحافة بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا علي حريق شب بعربة القطار رقم 9 المعروف بقطار الصحافه بالقرب من محطة مركز بني مزار شمال المحافظة.

تلقي مأمور مركز شرطة بني مزار بلاغا من عمليات النجده بنشوب حريق بالقطار رقم 90 ” الصحافه” القادم من القاهره والمتجه لاسوان وبإنتقال قوات الحماية المدنية تم السيطره عليه وإخماده وتبين نشوب الحريق بالعربة الأولي خلف الجرار وبالفحص تبين احتراق جزء بالعربه المخصصه للجرائد واحتراق اعداد من الجرائد وبسؤال محمد مصطفي 40 سنه مسئول توزيع جرائد رجح أن يكون سبب الحريق قيام أحد الركاب بإلقاء عقب سيجاره وبسؤال سيد محمود مدكور سائق القطار أيد نفس المضمون.

حرر عن ذلك المحضر رقم 6864 لسنة 2013 إداري مركز شرطة بني مزار وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينه وكلفت ادارة البحث بالتحري حول الظروف والملابسات.