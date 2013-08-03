مفاوضات مع المعتصمين بعدد من المنشآت النفطية الليبية لإنهاء الاعتصام

أعلن المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية الليبية، أن مفاوضات تتم حاليا مع المعتصمين فى عدد من المنشات النفطية الليبية بشأن إنهاء الاعتصام والتوصل لتسوية بين الطرفين.

وقال وليد حسن المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية، إن هناك لجانا معنية بالتفاوض مع المحتجين، وأن هناك بوادر إمكانية عمل تسوية اليوم.

والجدير بالذكر أن الاعتصامات النفطية، والتى بدأت منذ يوم الأحد الماضى تسببت فى إغلاق مينائى السدرة ورأس لانوف شرق ليبيا، وهو ما أدى إلى انخفاض الصادرات نحو 425 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستويات سابقة زادت عن مليون برميل يوميا، وأن الإعتصامات تثير المخاوف من وقف الشريان الاقتصادى لليبيا، وخفض إيرادات الدولة.

وأدت الإعتصامات التى يشهدها قطاع النفط الليبى إلى خفض الإنتاج الشهر الماضى إلى 1.15 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.3 مليون برميل يوميا فى الشهر السابق.وكان إنتاج ليبيا من النفط قد تعافى قبل الإعتصامات إلى المعدلات التى شهدتها ليبيا قبل ثورة 17 فبراير والتى بلغت 1.6 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى، تعرض مبنى مركز شرطة حماية الكهرباء الليبية بمنطقة سيدى حسين بمدينة بنغازى"شرق ليبيا " إلى الاستهداف من خلال انفجار حقيبة متفجرات كانت بجانب الجدار الخارجى للمبنى.

ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن مصادر أمنية ببنغازى قولها أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أى أضرار بشرية إلا أنه قد تسبب فى وقوع أضرار بالمبنى والمبانى المحيطة به.