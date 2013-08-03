أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فصيل فلسطينى بغزة: المفاوضات عبث ومتاجرة بالثوابت الوطنية

Google+ Print
فصيل فلسطينى بغزة: المفاوضات عبث ومتاجرة بالثوابت الوطنية فصيل فلسطينى بغزة: المفاوضات عبث ومتاجرة بالثوابت الوطنية

أكدت "حركة الأحرار" إحدى فصائل المقاومة فى قطاع غزة أن المقاومة هى الخيار الإستراتيجى للشعب الفلسطينى لدحر الاحتلال واستعادة حقوقه المسلوبة، واصفة المفاوضات بأنها "عبث ومتاجرة بالثوابت، وعلى رأسها مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وقال ياسر خلف الناطق الإعلامى باسم الحركة، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن كل الممارسات الإسرائيلية التدنيسية وطرد أهلها منها والحفريات المستمرة والتهويدية التى تحاك ويمارسها الاحتلال فى مدينة القدس لن تفلح فى تغيير الواقع العربى والإسلامى والديمغرافى للمدينة المقدسة.

واعتبر أن "المفاوض الفلسطينى يلهث خلف سراب المفاوضات منذ 20 عاما"، مؤكدا أنها لم تجنِ لشعبنا وقضيتنا سوى المزيد من الدمار والتهويد وسلب الأرض. وأشار إلى أن القدس لن تتحرر بهذه المفاوضات "العبثية واللقاءات الحميمية"، بل بالمقاومة المسلحة التى جربها شعبنا فى تحرير القطاع والأسرى فى صفقة "وفاء الأحرار".

وتأسست "حركة الأحرار" فى منتصف عام 2007 تحت اسم حركة "فتح الياسر" ثم تبدل اسمها بعد عام إلى "حركة الأحرار"، وتعتبر من الفصائل التى تتبنى مبدأ المقاومة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين.

فى سياق متصل، أعلنت وزيرة العدل وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبى ليفنى أن الجولة القادمة للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ستعقد فى إسرائيل خلال الأسبوع الثانى من أغسطس الجارى فى نفس الوقت الذى سيتم خلاله إطلاق سراح المجموعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين.

وقالت ليفنى للقناة العاشرة الإسرائيلية: "إن الطرفين اتفقا على تناوب أماكن إجراء المحادثات الأولية مع انعقاد أول جولة فى إسرائيل، بحيث تجرى مرة فى إسرائيل ومرة على الأراضى الفلسطينية". وأضافت أن إسرائيل ستطلق سراح السجناء بحلول هذا الموعد، وأن حالة كل سجين من المقرر الإفراج عنه يجب أن تخضع للتدقيق قبل الموافقة النهائية.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضى على إطلاق سراح 104 من الأسرى الفلسطينيين القابعين فى سجون الاحتلال قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 كبادرة حسن نية مع استئناف مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية برعاية أمريكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365