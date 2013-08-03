صحيفة: 2797 قضية تحرش بالنساء فى السعودية خلال عام

بلغ عدد قضايا التحرش فى المملكة العربية السعودية 2797 قضية خلال عام، احتل فيها السعوديون مرتبة الصدارة فى تهم التحرش بنسبة 59.9%، وهو ما يعادل 1669 قضية، فيما شكل غير السعوديين نسبة 39.9%حوالى 1128 قضية، وينقسم التحرش إلى استدراج حدث، أو مضايقة النساء.

ونقلت صحيفة"الشرق"السعودية على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، عن مصادر قولها إن "الرياض احتلت الصدارة بواقع 650 قضية، ثم جدة بواقع 250 قضية والمنطقة الشرقية 210 قضايا ثم مكة 180 والمدينة 170، بينما نظرت المحاكم الأخرى قضايا متفرقة".

وأكدت المصادر أن اليمنيين من بين الأجانب المتهمين احتلوا الصدارة فى استدراج الحدث ومضايقة النساء حيث قضت المحاكم فى 100 قضية تحرش بالنساء متهم فيها يمنيون و40 قضية استدراج حدث، وجاءت الجنسية المصرية بواقع 50 قضية تحرش بالنساء و10 قضايا استدراج حدث، ثم الباكستانية بـ25 قضية تحرش بالنساء، و23 استدراج حدث ثم الجنسية السورية بـ37 قضية والبنغالية بـ39 قضية.

ونقلت الصحيفة عن المحامى والمستشار القانونى عبد العزيز الزامل، قوله إن الاستدراج هو التغرير بالمستدرج بلطف حيث يتصرف المستدرِج كمحسن حتى يورط المستدرَج، وهذه الجريمة لها صور عدة، منها استدراج الحدث لزجه فى أعمال إرهابية باسم الدين أو استدراج الفتاة لفعل الرذيلة بقصد الزواج أو غيرها من الصور، وهى تعتبر من الجرائم الجزائية التى يعاقب عليها القانون.