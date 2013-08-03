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انطلاق رحلة العمرة الرابعة للمسلمين الجدد بالقريات

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انطلاق رحلة العمرة الرابعة للمسلمين الجدد بالقريات انطلاق رحلة العمرة الرابعة للمسلمين الجدد بالقريات

 منيف الكويكبي (القريات)

انطلقت رحلة العمرة الرابعة للمسلمين الجدد من الجالية الفلبينية والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات، وذلك ضمن أنشطة المكتب والتي استفاد منها 40 شخصا.وأوضح مدير توعية الجاليات فواز الملحم أن الرحلة تكفل بها محمد جابي الرويلي تبرعا ودعم لإخوته من المسلمين الجدد، بالإضافة إلى تكفله بنفقة الداعية والذي يحاضر بإلقاء الدروس والمحاضرات أثناء تأديتهم للعمرة. وكان المكتب قد أطلق ثلاث رحلات للعمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك ونظم العديد من الدروس والمحاضرات إضافة إلى مخيمات الإفطار المنتشرة بالمحافظة.

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