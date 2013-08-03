مرور حائل يواصل العمل في إجازة العيد

سطام الجميعة (حائل)

يواصل مرور منطقة حائل عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم كافة الخدمات المرورية الأساسية من إصدار وتجديد رخص القيادة والسير ورفع وإنهاء إجراءات الحوادث المرورية، وإصدار تفاويض قيادة السيارات للراغبين في الحصول على الخدمات المرورية.ودعت الإداراة العامة للمرور طالبي الخدمات المرورية إلى الاستفادة من الخدمات المرورية الإلكترونية التي توفر العديد من الخدمات الأساسية بمراجعي الأقسام المرورية أصطحاب كل المتطلبات وتسديد الرسوم المطلوبة عبر قنوات السداد في البنوك المحلية، وذلك لسرعة إنهاء إجراءاتهم.