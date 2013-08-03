بلدية طريف تدعو الأهالي للمشاركة في حفل العيد

محمد الموزن (طريف)

دعت بلدية محافظة طريف الأهالي للمشاركة في فعاليات حفل أهالي طريف بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي تقيمه وتشرف عليه بلدية محافظة طريف وذلك في مقر نادي الصمود الرياضي (الملعب الرئيسي).وستكون المشاركات في عدد من الفعاليات مثل العرضة والدحة وألعاب الأطفال وغيرها من البرامج والفعاليات المعدّة لحفل هذا اليوم.ودعت البلدية من يجد في نفسه الرغبة بالمشاركة في الفعاليات التواصل مع مدير العلاقات العامة في بلدية محافظة طريف فليح جدوع الرويلي، وسيكون حفل أهالي طريف بعيد الفطر المبارك برعاية من محافظ طريف فارس بن نجر العتيبي ورئيس بلدية محافظة طريف المهندس عايد عياش العنزي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأعيان محافظة طريف.