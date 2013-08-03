تشغيل رحلات حائل - الشارقة الدولية

سطام الجميعة (حائل)
استقبل مطار حائل أمس رحلة دولية جديدة لشركة طيران رابعة، قادمة من مطار الشارقة الدولي، حيث تم استقبال ركاب الرحلة بالورود وإنهاء إجراءات دخولهم بكل سلاسة وانسيابية.حضر حفل استقبال الرحلات الدولية الجديدة مدير مطار حائل بالنيابة رحيل غانم الضويلي ومدير عام العمليات بالمطارات الداخلية المكلف عبد الباسط السلفي ومدير الخدمات الارضية بالمطار علي حميد الغاشم ومدير المطار المناوب خالد عبد الرحمن المبلع وعماد سالم مدير عمليات المطارات ورئيس خدمات الاطفاء دهام المحبسوافاد مصدر مسئول في شركة الطيران أن الرحلات من حائل – الشارقة ستكون بواقع ثلاث رحلات في الأسبوع محددة في أيام السبت والثلاثاء والخميس، وبذلك يبلغ عدد الناقلات الجوية الدولية العاملة في مطار حائل منذ انطلاق التشغيل الدولي به قبل سنتين (4 شركات طيران) تسير رحلات دولية إلى كل من مصر والإمارات العربية المتحدة.هذا وكانت ادارة مطار حائل باشراف ومتابعة من مدير مطار حائل بالنيابة رحيل غانم الضويلي أنهت كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرحلة الدولية الجديدة من الشارقة – حائل وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لاستقبال ركابها.ويحظى مطار حائل حاليا في كثافة عالية في حركة المسافرين سوى على الرحلات الداخلية والدولية.