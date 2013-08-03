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«أصدقاء المرضى» بعرعر تؤمن 30 ألف هدية للمنومين

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«أصدقاء المرضى» بعرعر تؤمن 30 ألف هدية للمنومين «أصدقاء المرضى» بعرعر تؤمن 30 ألف هدية للمنومين

 فليح ملاك (رفحاء)

استمع أعضاء لجنة أصدقاء المرضى بعرعر، في الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد بن علي الهبدان، إلى شرح من مدير مجمع الأمل للصحة النفسية بعرعر مزعل بن حمد العنزي ورئيس قسم فيلا الأمل بالمجمع هلال خلف العنزي، عن رحلة العمرة التي انطلقت يوم 15/9 لمدة ثلاثة أيام لمرضى الإدمان من نزلاء مجمع الأمل للصحة النفسية، والتي تكفلت لجنة أصدقاء المرضى بها بعد توصية المدير الطبي بالمجمع، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي للمرضى والخطة العلاجية التي يتبعها المجمع من أجل تحقيق رعاية صحية ونفسية واجتماعية شاملة لنزلاء المجمع من المدمنين والمرضى النفسيين.وخصص أعضاء اللجنة مبلغا وقدرة ثلاثون ألف وخمسمائة ريال لتأمين الهدايا وكسوة العيد للمرضى المنومين على الأسرة البيضاء بمستشفيات مدينة عرعر، وقد تلقت اللجنة تبرعا قدرة مائة ألف ريال من فوزية بنت إبراهيم الجفالي، فيما تبرع عضو اللجنة ورجل الأعمال الشيخ عبدالله بن ناصر الراجحي بمبلغ ستين ألف ريال وتبرعت صيدلية إبراهيم بن صالح الرشودي بعرعر بخمسة آلاف ريال وتبرع مطر بن جهيم العنزي بثلاثة آلاف ريال.حضر الاجتماع من الأعضاء رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالله بن محمد الغريب و عبدالرحمن بن أحمد الروساء وأمين عام الغرفة التجارية محمد بن فلاح العنزي والشيخ أحمد بن عثمان الصغير وأمين اللجنة صالح بن راشد المسعود والدكتور جاسر بن جريد العنزي ومنيف بن الأملح الدهمشي وعلي بن محمد السويلم أوضح ذلك أمين اللجنة صالح بن راشد المسعود.

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