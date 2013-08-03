الطَّريقة الصحيحة للعناية بالشَّعر تحت الحجاب

لشهر الصوم عادات روحانيَّة خاصَّة تميَّزه عن باقي شهور السنة، حيث تعدد ساعات الصلاة قد يتطلَّب منك ارتداء غطاء الرأس لعدَّة ساعات يوميّاً، فكيف تتعاملين مع هذا الأمر؟! وكيف تحافظين على تهوية شعرك وأناقته تحت غطاء الرأس طوال ساعات القيام؟!

"سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ أهمّ النَّصائح للمحافظة على أناقة شعرك أثناء شهر الصيام في ما يلي:



1.جففي شعرك بعد الاستحمام

للعناية بالشَّعر والمحافظة عليه، عليكِ أن تجفّفي شعرك جيدًا بعد الاستحمام بواسطة منشفة نظيفة؛ وذلك عن طريق الضَّغط الخفيف على الشَّعر، حتى يتمّ امتصاص الماء الزَّائد من الشَّعر، مع مراعاة تجنُّب تجفيف الشَّعر عن طريق الفرك العنيف.



2.عرِّضي شعرك للهواء

تُعتبر تهوية الشَّعر وتعريضه للهواء والشَّمس من أهمّ خطوات العناية به، فارتداء غطاء الرأس على الشَّعر المبلل يُعدُّ من أكثر الأمور إضراراً بالشَّعر؛ لذا يفضَّل أن تقومي بتعريض شعرك للهواء لمدَّة ساعة، قبل موعد الصلاة والقيام. وبعد ذلك، يُمكنك ربطه وارتداء غطاء الرأس للاستعداد لصلاة القيام.

3.استخدمي مجفّف الشَّعر في أضيق الحدود

إذا جاء موعد الصلاة، ولم يكن هناك متّسع من الوقت لتهوية شعرك طبيعيّاً، فبإمكانك في هذه الحالة استخدام مجفّف الشَّعر. ولكن يجب أن يكون على درجة الحرارة المتوسّطة أو الباردة، مع تجنُّب استخدام الهواء الشديد السخونة. كما يُفضَّل إبعاد المجفف عن الشَّعر مقدار مسافة كافية، مع إدخال أطراف أصابعك داخل خصلات الشَّعر أثناء التجفيف، حتى يهدأ الشَّعر.

4.أثناء الصلاة

يُفضَّل عند الاستعداد لصلاة القيام، أن تقومي بربط شعرك بواسطة ربطة شعر مبطّنة أو قطنيَّة، كي تقوم بربط شعرك دون شدِّه. كذلك يُفضَّل تغيير مكان الفرق في شعرك بشكل يوميّ؛ حتى لا يُصبح شعرك ضعيفاً من الأمام.

5.كيفيَّة اختيار غطاء الرأس المناسب

عليكِ اختيار الأقمشة التي تمتصّ العرق، ولا تكتم فروة الرأس كالأقمشة القطنيَّة، مع ضرورة تغيير غطاء الرأس بشكل يوميّ؛ حتى لا تتكاثر البكتيريا على شعرك.