ائتلاف "ولاد بلدنا": الدولة مكلفة بالقضاء على الإرهاب وطمأنة الشعب

استنكر ائتلاف ولاد بلدنا فى البيان الصادر صباح اليوم فكرة الدولة الرخوة، والتى تتعامل مع الأزمات، وكأنه لا توجد حلول سوى القتل، وقد غاب العقل والحكمة فى الموضوع، مطالبا الشعب المصرى بالتحلى بالصبر، ولا يضغط على جيشه العظيم أو الشرطة من أجل تنفيذ التفويض الشعبى للقضاء على الإرهاب.

وأكد البيان أنه على الشعب المصرى أن يعى جيدا أنه أمانة فى عنق الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وأنه لن يخذله، لكن إذا كان الحديث عن الإرهاب، فلابد من أن تتاح للقوات المسلحة والدولة بكل أجهزتها الفرصة كاملة، خاصة أن هناك أصواتا مازالت تخاف من إراقة الدماء، وتحمل المسئولية للدولة، وليس من يتحرشون بهم، ويحاولون جرهم إلى الاقتتال حتى يظهروا بالموقف الضعيف.

وطالب البيان، جميع القوى السياسية والمسئولين فى دراسة التصريحات قبل الإدلاء بها حتى لا يدعون فرصة للتقول عليهم، موضحا أن الدولة المصرية لا تقف أمام الإرهاب الداخلى فقط إنما هناك مواجهات أيضا لدول متنطعة تحاول التدخل فى الشأن المصرى.

وطالب البيان بمقاطعة أمريكا وطرد السفير الأمريكى، معربا عن أمنياته أن يخرج علينا خطاب عبد الناصر من جديد، عندما قال إننا لا نريد المعونة منكم، والشعب قادر على توفيرها.