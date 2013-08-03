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«صندوق النقد»: ننتظر الوقت المناسب لاستئناف مفاوضات «قرض مصر»

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«صندوق النقد»: ننتظر الوقت المناسب لاستئناف مفاوضات «قرض مصر» «صندوق النقد»: ننتظر الوقت المناسب لاستئناف مفاوضات «قرض مصر»
قالت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ينتظر الوقت المناسب لاستئناف المفاوضات مع بشأن القرض الخاص بها. وأضافت «لاجارد»، في تصريحات صحفية في واشنطن، السبت، أن الوضع في مصر يتطور والجميع يراقبون الموقف والصندوق يواصل مناقشاته مع مصر على مستوى المسؤولين الإداريين والفنيين في مصر وليس مع المسؤولين السياسيين بشأن القرض، مشيرة إلى أن الصندوق ينتظر الوقت المناسب لاستئناف المناقشات معها. وأوضحت أن الصندوق كان على اتصال منتظم مع مصر منذ شهر أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة مصر في منتصف أغسطس وأجرت مناقشات مع السلطات في ذلك الوقت. ورفضت «لاجارد» التعليق على ما إذا كانت المساعدات التي تلقتها مصر من دول مجلس التعاون الخليجي مفيدة وتفي بالغرض، بحيث لا تجعلها في حاجة لقرض الصندوق. وطلبت مصر قرضًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، وتعثرت المفاوضات المستمرة بين وصندوق النقد الدولي عدة مرات، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية.

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