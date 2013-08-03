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ألمانيا تغلق سفارتها فى اليمن الأحد والاثنين

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ألمانيا تغلق سفارتها فى اليمن الأحد والاثنين ألمانيا تغلق سفارتها فى اليمن الأحد والاثنين

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن سفارة ألمانيا فى اليمن ستبقى مغلقة الأحد والاثنين لدواع أمنية.

وأمس الجمعة، أعلنت بريطانيا من جهتها إغلاق سفارتها فى اليمن للأسباب نفسها. وفى الولايات المتحدة الأمريكية، طلب الرئيس باراك أوباما من إدارته اتخاذ "كل الإجراءات اللازمة لحماية الأمريكيين" من خطر اعتداءات محتملة لتنظيم القاعدة فى الشرق الأوسط.

وفى وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا يدعو جميع مواطنيها فى العالم إلى توخى الحيطة والحذر من اعتداءات محتملة "خصوصا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وشددت واشنطن أيضا على "شبه الجزيرة العربية"، حيث تعتبر اليمن من معاقل تنظيم القاعدة.

وكرر الموقع التوصيات المحدثة لوزارة الخارجية التى تحذر المسافرين الألمان من أن "الوضع فى جميع أرجاء البلاد مهدد".

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